Murales promuovono cultura sicurezza

(ANSA)-SULMONA(L'AQUILA),13 FEB -Il linguaggio dell'arte per accrescere la cultura della sicurezza, l'energia dei murales per una scuola più sicura. Sono i motivi di 'Dreams. Murales per il futuro', la chiamata agli artisti promossa dal Raggruppamento temporaneo di Imprese "MC Costruzioni Edili srl, Ase - Applicazioni Speciali nell'Edilizia srl, D.G.L. snc di Di Marco G.", in collaborazione con Laboratorio d'arte MAW Men Art Work per realizzare 5 murales su altrettante torri dissipative in acciaio, strutture previste a Sulmona nei lavori di ristrutturazione e adeguamento strutturale della sede della scuola media "G. Capograssi", affidati dal Comune nell'ambito del Piano Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in sicurezza. Affiancate all'edificio, le torri hanno il compito di contrastare le azioni sismiche per dissipazione di energia, riducendo accelerazioni e spostamenti. Un sistema che, attraverso opere murali realizzate sul rivestimento delle torri, sarà unico in Abruzzo. I progetti si possono presentare per una sola torre entro il 20 marzo.