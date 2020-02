Al via recupero tributi evasi per 4 mln

(ANSA) - SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI), 13 FEB - La Sgt Multiservizi comunica che "al fine di continuare a garantire l'equilibrio finanziario del Comune e nel perseguire l'equità fiscale, 'pagare tutti per pagare meno', provvederà nelle prossime settimane ad avviare azioni di recupero coattivo, compreso eventuali pignoramenti, per tributi non pagati nei confronti di circa tremila contribuenti per oltre quattro milioni di euro". A renderlo noto è l'amministratore unico della società, Luciano Iezzi.

"Le azioni - spiega - saranno precedute da ultima informativa che permetterà ai soggetti interessati di regolarizzare la propria posizione preventivamente anche mediante richiesta di rateizzazione. Situazioni particolari potranno essere segnalate alla società che provvederà ad agevolare i contribuenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni, nei modi consentiti".