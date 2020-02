Per l'Acqua&Sapone 12 vittorie di fila

(ANSA) - CITTÀ SANT'ANGELO (PESCARA), 12 FEB - Dopo essere riuscita a superare i veneti del Came Dosson per 7-4, sono diventate 12 le vittorie di fila dell'Acqua&Sapone nel massimo campionato di calcio a 5. A questo punto gli abruzzesi sono a una vittoria dal record di 13 successi di fila che appartiene alla Roma. Un ruolino di marcia entusiasmante e che permette ai ragazzi del tecnico Massimo Bellarte di mantenere solo un punto di distacco dalla capolista Pesaro, a quattro giorni dalla sfida che si giocherà proprio fra le prime due della classe domenica prossima, 16 febbraio, in terra marchigiana. Con una vittoria la formazione del presidente Barbarossa sorpasserebbe il Pesaro, salendo al primo posto e raggiungendo il record italiano di 13 successi consecutivi. Per la gara di Pesaro, la società dell'Acqua&Sapone ha messo a disposizione dei tifosi un pullman.