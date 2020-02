Bella ciao, stop consiglio all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 12 FEB - Il Consiglio comunale dell'Aquila, riunito oggi nella sede municipale di Villa Gioia, è stato sospeso a pochi minuti dall'appello effettuato dal presidente, Roberto Tinari, di Forza Italia, perché un gruppo di persone tra il pubblico ha cominciato a cantare "Bella Ciao" in Aula. Tra queste, secondo quanto si è appreso, che alcuni consiglieri di minoranza. Dopo qualche minuto di caos la seduta è ripresa e il Consiglio ha ripreso i lavori.

Nei giorni scorsi c'era stata una polemica innescata dal consigliere comunale Daniele D'Angelo, della lista civica della maggioranza di centrodestra Benvenuto Presente legata al sindaco, Pierluigi Biondi, il quale aveva denunciato il fatto che in una scuola media una insegnante di musica avrebbe fatto cantare per una volta "Bella Ciao" ai giovani studenti.