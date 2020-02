Piante cannabis e 10 kg marijuana

(ANSA) - PIETRANICO (PESCARA), 11 FEB - I carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara) hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un trentenne, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana nell'auto, fermata per un controllo.

Nella successiva perquisizione domiciliare, in un casolare di campagna, in un locale al piano terra i militari hanno scoperto una serra con 22 piante di altezza compresa tra 50 centimetri e un metro, e 164 germogli di cannabis. La serra era dotata di impianto di areazione, impianto con lampade per la coltivazione indoor e materiale isolante per il mantenimento del calore.

Nello stesso locale sono stati trovati 10 kg di marijuana già pronta per la vendita, distribuita in sacchetti di plastica da 50 e 100 grammi circa. Il giovane, a seguito del rito per direttissima celebrato oggi, è agli arresti domiciliari.