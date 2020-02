Consiglio, ecco Emiciclonews e Civicam

(ANSA) - L'AQUILA, 11 FEB - La comunicazione istituzionale del Consiglio regionale dell'Abruzzo cambia veste. Nasce emiciclonews.it, contenitore di informazione rispettoso degli ultimi standard in tema di comunicazione della Pubblica Amministrazione e totalmente 'responsive', progettato per una visualizzazione ottimale su qualsiasi tipo di dispositivo digitale. EmicicloNews non sostituisce il sito istituzionale del Consiglio, che rimane fonte ufficiale dell'Assemblea per la parte amministrativa e legislativa, ma lo integra con una piattaforma indipendente che consente di dare più spazio alla comunicazione, per aiutare i cittadini a individuare contenuti, dichiarazioni, video, foto, pubblicazioni editoriali e altro materiale prodotto dall'Ufficio Stampa del Consiglio. Il tutto integrato da una connessione immediata con i social. Il portale è strettamente legato a CiviCam (https://crabruzzo.civicam.it/), piattaforma attraverso la quale l'Ente si è dotato di un canale web di comunicazione video.