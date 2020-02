C/5, per Acqua&Sapone settimana decisiva

(ANSA) - PESCARA, 11 FEB - Due gare un cinque giorni per scrivere un'altra pagina storica nel massimo campionato di calcio a 5. Oggi inizia una settimana decisiva in chiave primato per l'Acqua&Sapone Unigross Città Sant'Angelo (Pescara), seconda in classifica a un punto dalla capolista Pesaro. Due partitissime in pochi giorni per la squadra di Bellarte che inizia in casa contro la Came Dosson dei due ex Bertoni e Schiochet e domenica prossima sarà al PalaNinoPizza di Pesaro per affrontare i Campioni d'Italia in carica e primi della classe dell'Italservice Pesaro. I prossimi 80 minuti di serie A potrebbero essere decisivi per gli equilibri della classifica nelle posizioni di vertice. Nella testa degli abruzzesi c'è però solo la sfida di stasera al Palarigopiano (ore 20, ingresso gratuito, arbitrano Galante di Ancona, Marangi di Brindisi, crono Gerardi di Pescara) contro i veneti, quarti in classifica e reduci da quattro vittorie nelle prime cinque giornate del girone di ritorno.