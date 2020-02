Mattarella all'università di Teramo

(ANSA) - TERAMO, 10 FEB - Dopo aver partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in centro per una visita in cattedrale insieme al vescovo Lorenzo Leuzzi. Alla visita hanno preso parte anche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, il presidente della Regione Marco Marsilio e il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura. Ad attendere il presidente, in piazza, tanti cittadini e diverse delegazioni di studenti delle scuole del territorio. Mattarella, appena arrivato in piazza Martiri, ha salutato gli studenti, stringendo mani e ricevendo in dono alcuni lavori da loro realizzati.