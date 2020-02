Coppia Bassi-Cavallari in teatro Teramo

(ANSA) - TERAMO, 10 FEB - "Mi amavi ancora", questo il titolo dello spettacolo prodotto da Artisti Associati e SynergieArteTeatro che vedrà in scena, sul palcoscenico del Teatro Comunale, Ettore Bassi e Simona Cavallari. I due attori, molto noti e amati dal grande pubblico, saranno a Teramo, per la Stagione di Prosa 2019/2020 di Acs e Riccitelli, martedì 11 febbraio alle 21 e mercoledì 12 febbraio alle 17 per il turno pomeridiano e alle 21 per l'ultima replica. Il testo è di Florian Zeller, la regia di Stefano Artissunch. La storia è quella di uno scrittore e drammaturgo, Pierre, morto in un incidente d'auto. Nel tentativo di mettere ordine ai documenti Anne, la vedova, scopre gli appunti presi per la stesura di una futura commedia, che trattava di un uomo sposato, scrittore, appassionato ed innamorato di una giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il dubbio si agita e inizia un'indagine febbrile.

Anne si persuade che il testo racconti l'infedeltà di Pierre e va alla ricerca della donna chiedendo aiuto a Daniel, amico del marito.