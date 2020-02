Lega D'Eramo nomina responsabili locali

(ANSA) - L'AQUILA, 4 FEB - Il commissario regionale della Lega Salvini premier Abruzzo, il parlamentare Luigi D'Eramo, ha provveduto al riassetto territoriale del partito attraverso una serie di nomine. D'Eramo ha dato disposizione ai commissari provinciali di comporre i rispettivi esecutivi provinciali e procedere alle nomine dei segretari comunali. "La Lega si rafforza e si struttura ulteriormente sul territorio - spiega il parlamentare - In questa ottica sarà costituito il parlamentino dei sindaci, degli amministratori e degli eletti negli enti locali. L'esecutivo regionale sarà ampliato e agli attuali componenti saranno assegnate deleghe specifiche. Sarà costituito anche il comitato tecnico scientifico che riunirà tutte le professionalità del partito per affrontare temi specifici.

Crediamo, in questo modo, di potenziare il radicamento in modo da essere sempre più vicini alle esigenze dei cittadini e delle varie realtà abruzzesi, con l'obiettivo primario del buon governo".