Ccia Teramo protagonista a meeting Bursa

(ANSA) - TERAMO, 4 FEB - Si è chiuso pochi giorni fa a Bursa, in Turchia, il meeting di avvio del progetto "Safe Production in Children's Wear", che ha visto l'Italia rappresentata dalla Camera di Commercio di Teramo e dalla società Ilmiofuturo Srl, che opera nella stessa provincia. L'iniziativa vede impegnati, congiuntamente, partners di Turchia, Italia e Spagna, accomunati dall'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza dei prodotti di abbigliamento per bambini che vengono importati nel territorio europeo.

Dal 27 al 30 gennaio scorsi hanno avuto luogo quattro giornate di intenso lavoro, durante le quali si sono sviluppati e intensificati i contatti istituzionali e imprenditoriali tra le tante realtà che hanno scelto di prendere parte al progetto.

Il prossimo incontro si terrà a Teramo nel mese di maggio.