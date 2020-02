Abruzzo, 55 studenti verso Auschwitz

(ANSA) - PESCARA, 1 FEB - Dall'Abruzzo 55 ragazzi in un viaggio nella storia e nella memoria, per accompagnare le giovani generazioni alla comprensione del presente, un percorso di educazione alla cittadinanza che vede il suo momento più importante nel viaggio in treno verso Cracovia, per visitare l'ex lager di Auschwitz-Birkenau. Il progetto, denominato 'Promemoria_Auschwitz', coinvolgerà quest'anno oltre 2.400 giovani provenienti da 9 regioni italiane: il viaggio della delegazione di giovani abruzzesi comincerà il 4 febbraio e si concluderà il 10 febbraio.

Il progetto - ideato dall'Associazione Deina e realizzato a Pescara in collaborazione con ARCI Pescara - coinvolgerà studenti provenienti dal liceo D'Annunzio e dal liceo Galilei di Pescara e gode del patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Pescara, del patrocinio e del contributo del Comune di Pescara e del supporto di FlixBus Italia e Heart Solution.