Smog e infezioni respiratorie, i rimedi

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - Influenza e non solo in questa anomala stagione invernale che desta preoccupazione soprattutto per la salute dei più piccoli. Per parlare di correlazione tra patologia respiratoria allergica, inquinamento e condizioni climatiche si terrà oggi un incontro ('Kinga-Terapia del Sale' a San Giovanni Teatino, ore 20) coordinato dal pediatra e broncopneumologo Gaetano Silvestre che si soffermerà sugli orientamenti terapeutici per curare le infezioni respiratorie del bambino. "Asma e malattie allergiche sono in costante aumento come conseguenza sia di aumento dell'inquinamento atmosferico sia di variazioni climatiche continue e repentine - spiega Silvestre - eventi che causano secchezza delle mucose respiratorie, diminuita capacità respiratoria e riduzione delle difese aspecifiche nei confronti delle infezioni. Tutto ciò si manifesta maggiormente nei bambini". Al centro dell'attenzione l'importanza del lavaggio nasale e dell'haloterapia, senza trascurare il fondamentale ruolo dell'aria e dell'acqua di mare.