In arresto cardiaco,ecco defibrillatore

(ANSA) - PIANELLA (PESCARA), 30 GEN - Va in arresto cardiaco in pieno centro, ma viene salvato prima da alcune persone che utilizzano il defibrillatore in dotazione al Comune e poi dal 118. Protagonista dell'episodio, avvenuto nel pomeriggio a Pianella, è un 73enne del posto. Il personale sanitario, una volta arrivato, ha stabilizzato l'uomo, che aveva già ripreso conoscenza grazie all'utilizzo del defibrillatore, e lo ha trasportato all'ospedale di Pescara. Dopo gli accertamenti in Pronto soccorso, il 73enne è stato ricoverato in Utic.