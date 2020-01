Auto contro Tir su A14, un morto

(ANSA) - PESCARA, 30 GEN - Incidente mortale sull'autostrada A14, in direzione Nord, poco prima dell'uscita Città Sant'Angelo-Pescara Nord dove un'auto ha tamponato un Tir. Il conducente dell'auto è morto sul colpo. Sul posto il 118 di Pescara, i Vigili del fuoco e Polizia stradale. Chiuso per un paio d'ore il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Nord, con almeno 3 km. di coda in autostrada. Di conseguenza traffico in tilt anche sul raccordo autostradale Chieti-Pescara, cosiddetto 'asse attrezzato', e sulla variante alla statale 16 che collega Francavilla al Mare (Chieti) a Montesilvano (Pescara). A causa dell'uscita obbligatoria a Chieti, i veicoli provenienti dall'autostrada e diretti a Nord dovevano percorrere prima l'asse attrezzato e poi la circonvallazione, dove si procedeva a passo d'uomo.

La riapertura del tratto autostradale, disposta poco dopo le 19, ha gradualmente decongestionato la viabilità sulle due strade extraurbane.