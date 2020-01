Comune Chieti,sospese concessioni loculi

(ANSA) - CHIETI, 29 GEN - La grave carenza nel cimitero di Chieti di loculi per la tumulazione di salme che non possono essere collocate in cappelle di famiglia, loculi, tombe a terra e urne cinerarie, ha spinto la Giunta, di concerto con l'Ufficio Tecnico, ad adottare un provvedimento transitorio da attuare solo in condizioni di estrema necessità: sospensione momentanea della concessione per 99 anni di loculi già assegnati da circa dieci anni a persone in vita, quindi non ancora occupati.

L'utilizzo avverrà solo in via emergenziale, in attesa del completamento di 40 nuove nicchie situate nel cimitero storico e in quello da realizzare a Chieti Scalo. Lo ha annunciato l'assessore ai Lavori pubblici e servizi cimiteriali Raffaele Di Felice, con il funzionario dei Servizi Cimiteriali Nino Colacito. "Al momento sono circa 500 i loculi assegnati, ma non occupati e la requisizione di alcune decine, se necessario, avverrà secondo precise modalità stabilite da una graduatoria che partirà dal più giovane e progredirà verso il meno giovane".