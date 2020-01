Incendio in ristorante a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 28 GEN - Paura, ma nessun ferito nella tarda serata di ieri per l'incendio della canna fumaria di un noto ristorante della centralissima via Firenze a Pescara. Il rogo è partito dopo le 21.30 e ha richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di viale Pindaro che per precauzione hanno fatto evacuare i clienti dai locali, evitando poi che l'incendio e soprattutto il fumo si estendessero ai vicini stabili.