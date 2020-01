De Micheli, oggi Aspi presenta piano A14

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 28 GEN - "Oggi, dal concessionario Autostrade per l'Italia, verrà presentato alla Procura un piano emergenziale per il viadotto Cerrano sulla A14". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, partecipando ad Ascoli Piceno ad un convegno di Anci Marche sul tema delle infrastrutture e della viabilità post sisma, a cui partecipa anche il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.

"Questo viadotto - ha aggiunto De Micheli - è uno dei nodi più complicati da risolvere e il dialogo con Autostrade è stato costante. Spero che ci possano essere delle novità positive nei prossimi giorni". Il ministro ha concluso sottolineando che il dicastero delle Infrastrutture "da subito si è attivato per un lavoro approfondito così da trovare soluzioni compatibili con la qualità della viabilità sostenibile". Tutte le soluzioni - ha sottolineato infine il ministro - non prevedono "tempi immediati".