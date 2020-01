Boccia, bene unità Camera su Montagna

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Il governo ha dato parere favorevole alla mozione a prima firma Enrico Borghi per tutta la maggioranza e, con piccole integrazioni, parere favorevole anche a tutte le altre mozioni presentate dalle opposizioni su montagne e aree interne; e l'unità dimostrata dalla Camera dei deputati nel votare le mozioni è un'ottima notizia. Montagna e aree interne sono priorità assolute, uniamo le forze per fermare lo spopolamento e per valorizzare il patrimonio straordinario che rappresenta oltre il 53% della superficie del territorio italiano". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia dopo il voto sulle mozioni in Aula.

"Ambiente, acqua, suolo, scuole e innovazione tecnologica sono i capisaldi per il rilancio e la valorizzazione della montagna italiana", ha aggiunto. "Venerdì prossimo nella sala delle Conferenze del Dipartimento per gli Affari Regionali ci saranno gli Stati generali sulla Montagna, sarà l'occasione per confrontarci e affrontare i nodi ancora irrisolti".