Teatro, all'Aquila il 'Rompiballe'

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GEN - Dopo 'La cena dei cretini' torna all'Aquila, per la Stagione Teatrale del Teatro Stabile d'Abruzzo, l'esilarante coppia Pistoia-Triestino alle prese con un'altra creazione di Francis Veber. Va in scena al Ridotto del Teatro comunale, giovedì 30 gennaio, ore 21, e venerdì 31 gennaio, ore 17.30, "Il Rompiballe" di Francis Veber, traduzione Filippo Ottoni, regia Pistoia-Triestino, scene Francesco Montanaro, costumi Lucrezia Farinella, disegno luci Alessandro Nigro, con Paolo Triestino e Nicola Pistoia e con Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto, Alessio Sardelli.

"Franois Pignon, la "maschera" ideata dal genio francese, - spiegano Pistoia e Triestino - parla al cuore di ciascuno di noi. Quel cuore che una volta pulsava per le piccole cose, per i nostri sogni più ingenui, per le grandi aspettative e che oggi invece batte sempre più flebile, perché sommerso da mille rumori: la fretta, l'arroganza, la volgarità, l'egoismo, la rabbia e la crisi profonda di tutto ciò che si può definire "bellezza".