Barriere A14, Marsilio'Abruzzo spaccato'

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - "L'Abruzzo si troverà di fronte a una criticità che io equiparo al ponte Morandi a Genova, che ha spaccato in due una città e una regione. Qui si sta spaccando in due una regione e tutta la dorsale Adriatica, fattore nazionale di collegamento". Lo afferma il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio a proposito della questione A14 - con alcuni tratti a carreggiata ridotta o interdetti ai mezzi pesanti a seguito di provvedimento giudiziario del gip di Avellino - a margine di un vertice in corso in Regione proprio sulla situazione dell'autostrada e della strada statale 16.

"È evidente che se non dovesse esserci una soluzione positiva o uno sblocco, almeno parziale, un alleggerimento di questa emergenza, noi dovremmo pesantemente chiedere al Governo di fare altro e di assumere decisioni analoghe a quelle che si sono assunte a Genova per la ricostruzione del ponte" aggiunge.