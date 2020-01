Barriere A14: Marsilio, pronti a chiedere decreto a Governo

(ANSA) - PESCARA, 23 GEN - "Se non si dovesse risolvere per la via ordinaria che ministero e Autostrade ci hanno oggi rappresentato, la Regione è pronta a chiedere al Governo un decreto legge per la nomina di un commissario che esegua gli interventi che si devono fare, smettendo di affidarsi a questi rimpalli di responsabilità e competenze, per garantire il diritto alla mobilità, che è fondamentale". Lo afferma il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, a conclusione del maxi vertice sull'autostrada A14, dicendo di essere pronto "a chiedere lo stato di emergenza" se il tratto di autostrada chiuso ai mezzi pesanti su disposizione del gip di Avellino non dovesse riaprire a breve. (ANSA).