Assalto a bancomat nel Teramano

(ANSA) - MOSCIANO SANT'ANGELO (TERAMO), 22 GEN - Colpo nella notte al bancomat della Banca Popolare di Bari a Mosciano Sant'Angelo (Teramo) dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello. Il boato ha svegliato alcuni residenti che hanno allertato il 112. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che conducono le indagini. Il bancomat era dotato dei più moderni sistemi antiesplosione e antisradicamento. La deflagrazione ha causato danni anche all'interno della filiale, senza però compromettere la struttura. Il bottino, in un primo momento stimato erroneamente in circa 80mila euro, è in corso di quantificazione. (ANSA)