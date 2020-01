Rigopiano: con carta valanghe non certo evitare tragedia (2)

(ANSA) - L'Aquila, 18 GEN - Ciò perché, secondo quanto appreso, storicamente non risultano eventi di portata catastrofica ma piccoli distacchi di neve che sarebbero stati registrati nella sommità e comunque in territori molti lontani dall'area interessata dall'albergo di lusso. Cosa diversa dalla situazione attuale in quanto nella Carta in via di realizzazione, la località pescarese, alla luce di quanto accaduto, sarà individuato sicuramente come sito valanghivo.

Da sottolineare che i tre principi che ispirano la Clpv sono la foto interpretazione delle tracce lasciate sul terreno, la memoria storica degli eventi calamitosi e la mappatura degli stessi avvenuti nel passato. In questo senso, emerge, rispetto alle responsabilità al vaglio della magistratura, il rimpallo tra gli enti locali, in particolare il Comune, in relazione alle misure di sicurezza, prevenzione ed emergenza. Rispetto all'accusa secondo cui la Carta non sarebbe stata realizzata per mancanza di fondi, secondo secondo quanto si è appreso, gli uffici regionali preposti avrebbero segnalato la necessità di reperire risorse per completare il documento che sia stava predisponendo a lotti, secondo le priorità stabilite dal Comitato regionale per la neve e le valanghe.(ANSA).