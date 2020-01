Mafia: infiltrazioni in azienda, amministrazione giudiziaria

(ANSA) - BARI, 18 GEN - La società Edil Cns srl di Trani, che si occupa del rifacimento di edifici ed era impegnata nei lavori per la ricostruzione post terremoto in Abruzzo, è stata sottoposta ad 'Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende' su disposizione della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bari. La società era già stata sottoposta ad interdittiva antimafia dalla Prefettura dell'Aquila il 6 marzo 2019. Il patrimonio aziendale sottoposto ad amministrazione giudiziaria è di circa un milione.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Dda di Bari, avrebbero consentito di riscontrare parentele e frequentazioni da parte degli organi sociali con elementi di spicco del clan Conte di Bitonto, ovvero Mario D'Elia, pluripregiudicato.

Quest'ultimo è stato arrestato nel giugno 2018 per associazione mafiosa assieme ad altri 103 indagati appartenenti ai clan mafiosi Mercante, Diomede e Capriati. L'inchiesta "ha ritenuto concreto il rischio di infiltrazione mafiosa nella ditta Edil Cns srl ed ha ravvisato nella medesima - spiegano i carabinieri in una nota - un pericoloso veicolo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio economico legale".(ANSA).