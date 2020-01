Fondi da Parco Gran Sasso per comuni

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 15 GEN - Aree sosta ciclopedonali ad Accumoli, recupero di sentieri per la bellissima cascata della Morricana al Ceppo di Rocca Santa Maria, la creazione di un percorso per la Spelonga dell'Eremo della Madonna dei Santi ad Arquata del Tronto ma anche interventi ad Amatrice per lo sviluppo di un progetto biocult: sono una parte dei 19 progetti che il Parco nazionale del Gran sasso Monti della Laga ha messo a bando in sei comprensori a seguito di una delibera dello scorso dicembre. I progetti riguardano i comuni del parco di tutte e tre le Regioni interessate con le province di Pescara, Teramo, L'Aquila, Rieti ed Ascoli Piceno, per circa 500 mila euro di contributo. Ad usufruire dei fondi ci sono anche il Comune di Fano Adriano per un museo della civiltà pastorale e quello di Tossicia delle Genti del Gran Sasso, o la riqualificazione delle sponde del fiume Tirino a Capestrano e del Vomano a Montorio. Tra i progetti spicca quello del Comune di Villa Celiera per la salvaguardia dell'area del Voltigno.