Giornate cultura russa al Liceo Marconi

(ANSA) - PESCARA, 14 GEN - Stanislav Chernyshov, uno dei massimi esperti di lingua russa, protagonista delle "Giornate della cultura russa", 17 e 18 gennaio, presso il Liceo 'Marconi' di Pescara. Si tratta di un evento straordinario rivolto a studenti e docenti, ma anche a quanti amano la lingua e la cultura russa.

Chernyshov, docente dell'Università di Graz e del centro linguistico "Extra Class" di San Pietroburgo, è autore dei manuali di lingua russa "Poechali!", testi tra i più diffusi al mondo per l'apprendimento del russo. Si distingue per una didattica mai banale capace di coinvolgere in maniera empatica, oltre che competente, il proprio pubblico. Le "Giornate della cultura russa" si apriranno il 17 gennaio con il laboratorio, riservato agli alunni, "Una lingua coinvolgente! Impariamo il russo con Stanislav Chernyshov", dalle 10 alle 13 seguito nel pomeriggio da "Perché studiare la lingua russa?". Sabato mattina Chernyshov sarà il relatore del "Seminario formativo per docenti, studenti ed appassionati della cultura russa".