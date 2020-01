Comune Silvi valuta altri lavori su Ss16

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 14 GEN - Dopo i lavori effettuati ieri sera lungo la statale 16, questa mattina gli operai del settore manutenzione del Comune di Silvi stanno facendo sopralluoghi nel tratto di 8 km della strada per valutare la situazione e lo stato del manto, per eventuali altri interventi urgenti. Ieri sera è stato necessario avviare lavori per riparare i danni arrecati a un pozzetto dal massiccio passaggio dei mezzi pesanti deviati dall'autostrada A14, in conseguenza del divieto di transito sul viadotto Cerrano, tra i caselli Pescara Nord e Atri-Pineto. A seguito del provvedimento del Gip del Tribunale di Avellino, infatti, sulla Ss 16 passano circa 4mila mezzi pesanti al giorno, il doppio rispetto a quelli rilevati normalmente sul tratto autostradale attualmente interdetto.

Intanto il sindaco Andrea Scordella fa sapere che c'è già preoccupazione in città per la stagione estiva; diverse le chiamate di turisti che chiedono informazioni riguardo alla situazione del traffico e quindi alla qualità dell'aria.