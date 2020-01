Prot.Civile Pescara, albo associazioni

(ANSA) - PESCARA, 13 GEN - Istituito il nuovo Albo comunale delle associazioni di Protezione civile di Pescara, come previsto dalla delibera del Consiglio comunale del 10 dicembre 2019 e in applicazione delle norma regionale. Le associazioni, anche in forma di coordinamento, possono aderire e rispondere all'avviso pubblico - da oggi all'albo pretorio - avendo i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento approvato dall'assise civica. Delibera e regolamento, oltre all'istanza di iscrizione, sono sul sito del Comune (www.comune.pescara.it).

"L'obiettivo - ha detto l'assessore alla Protezione Civile Eugenio Seccia - è migliorare l'efficienza del servizio e i protocolli operativi, avendo ben presenti dotazioni tecniche e capacità di intervento delle singole associazioni in caso di emergenze. Si tratterà di associazioni comunque già in possesso di iscrizione all'Albo regionale e quindi affidabili sotto molteplici aspetti". Si sta anche lavorando a un'APP per collegare i cittadini alle centrali operative nelle eventuali emergenze.

"Altro fattore importante è che questo avviso - ha aggiunto Seccia - ha previsto che per entrare nell'Albo non sia necessario avere qui a Pescara la sede legale ma basta avere qui la propria sede di attività". Nella circostanza l'amministrazione ha anche reso noto altri elementi del programma di Protezione civile, a cominciare dalla volontà di coinvolgere gli istituti scolastici cittadini per la crescita della cultura della protezione civile e per ampliare la platea di quanti vogliono impegnarsi a servizio della collettività.

"Le associazioni in caso di emergenza faranno comunque sempre riferimento al COC di Pescara - ha concluso Seccia - e in questo senso mi ritengo molto soddisfatto per il lavoro che con il mio ufficio stiamo portando avanti per dare sempre maggiori risposte alla richiesta di sicurezza della nostra popolazione". Le domande delle singole associazioni - anche in coordinamento - dovranno essere presentate entro il 12 febbraio.