Barriere A14:danni su Ss 16,traffico a senso unico alternato

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 13 GEN - Sempre più emergenza sulla statale 16 Adriatica, in particolare nel tratto di 8 km che attraversa il Comune di Silvi (Teramo) dove si registrano danni al manto stradale, in conseguenza del traffico di mezzi pesanti deviati dall'autostrada A14. In serata sono in corso lavori urgenti a un pozzetto della strada seriamente danneggiato. Sul posto gli operai comunali e la Polizia Municipale; il traffico nel tratto interessato dai lavori è a senso unico alternato, con ulteriori disagi per la circolazione già caotica. (ANSA).