Incendio furgone-paninoteca nella notte

(ANSA) - PESCARA, 10 GEN - Un furgone paninoteca è andato a fuoco nella notte in via Aldo Moro a Pescara. A segnalarlo una chiamata alla sala operativa del 115. I Vigili del Fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno domato il rogo rapidamente, considerando anche che all'interno del mezzo c'era una bombola di Gpl ed evitando che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate nei pressi. Sul posto anche Carabinieri e Polizia di Stato. Un secondo incendio è avvenuto a Spoltore (Pescara) dove sono andate a fuoco cassette e cartoni posti davanti a un negozio in via Fonzi. Il pronto intervento dei Vigili anche in questo caso ha evitato che il fuoco si estendesse al negozio adiacente. Sui due episodi si indaga per capire le cause.