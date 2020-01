Marsilio,Abruzzo accelera su fondi Fesr

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 9 GEN - "Vogliamo dare la giusta evidenza ai progressi che la Regione ha fatto in pochi mesi nell'accelerazione della spesa dei fondi europei e che la stessa Ue ci ha riconosciuto". E' quanto ha detto all'ANSA il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, all'apertura dell'incontro 'L'Abruzzo che spende i fondi europei' che si tiene nel teatro comunale di Città Sant'Angelo e che inaugura un viaggio nei cantieri e che in questo caso interessa il dissesto idrogeologico e i lavori appunto che si stanno facendo nel comune guidato dal sindaco Matteo Perazzetti. "Con le precedenti amministrazioni questi progressi non c'erano, ma noi vogliamo soprattutto portare sul territorio con queste visite ai cantieri ciò che l'Europa fa per l'Abruzzo e avvicinare il più possibile i cittadini alle istituzioni", ha concluso Marsilio.