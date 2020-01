Eventi per centenario nascita Parker

(ANSA) - PESCARA, 9 GEN - Il Kabala di Pescara torna con una nuova stagione musicale dedicata al centenario di Charlie Parker ed un cartellone ricco di artisti internazionali in partnership con la Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara": il 16 gennaio, con una festa di apertura all'insegna del Dixieland, il Kabala ospita il primo di dieci appuntamenti di una rassegna che si sviluppa in tre mesi, con cadenza settimanale, tutti i giovedì. Intenzioni espressive e visioni estetiche si intrecciano e si contrappongono per dare consistenza ad un programma vario, arricchito anche dalla dimensione teatrale con la presenza di Anna Melato, sul palco del Kabala insieme al trio formato da Sara Cecala, Antonio Scolletta e Lorenzo Scolletta impegnata in un progetto dedicato ai Desaparecidos. L'omaggio a Charlie Parker si manifesta soprattutto attraverso il concerto del duo formato da Francesco Cafiso e Dado Moroni e con la serata conclusiva, affidata invece ad una All Star comprendente Vincent Herring, Dave Kikoski e Piero Odorici.