Barriere A14: Tir in coda per 5 km e Ss16 a passo d'uomo

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 8 GEN - Ancora Tir incolonnati e cinque chilometri di coda, sull'autostrada A14, in direzione Nord, in uscita al casello di Città Sant'Angelo - Pescara Nord a causa dell'interdizione ai mezzi pesanti del tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto, su disposizione del gip del Tribunale di Avellino. Caos anche sulla viabilità ordinaria: code sulla strada statale 16 a Montesilvano, Città Sant'Angelo (Pescara), Silvi e Pineto (Teramo), dove si procede a passo d'uomo, e traffico intenso, con rallentamenti e code, anche sulla variante alla statale 16 che collega Francavilla al Mare (Chieti) a Montesilvano. Nonostante le code e i tratti urbani della statale invasi dai mezzi pesanti, la situazione non è paragonabile a quella che si è creata ieri all'ora di punta, quando l'intera area metropolitana pescarese, fino a Pineto, era letteralmente paralizzata. Sempre come conseguenza dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria resta chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata per chi è diretto verso Nord. Il casello è bloccato dal 7 dicembre scorso. Monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara). (ANSA).