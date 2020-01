Barriere A14: aumentano valori inquinanti, ma entro limiti

(ANSA) - PESCARA, 8 GEN - Superamenti dei valori rispetto al giorno precedente, ma comunque parametri "accettabili", cioè entro i limiti previsti dalla legge. È quanto emerge dall'analisi dei dati registrati ieri dalla centralina fissa dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) che si trova a Montesilvano (Pescara), la più vicina al casello autostradale di Città Sant'Angelo Pescara Nord e al centro dell'area la cui viabilità è andata letteralmente in tilt a causa dell'interdizione di un tratto dell'autostrada A14 ai mezzi pesanti. Le rilevazioni dell'Arta sono finalizzate a valutare la qualità dell'aria tramite il monitoraggio delle concentrazioni di inquinanti, accompagnando alle analisi lo studio dei parametri meteorologici che incidono sulla dispersione degli inquinanti (velocità e direzione del vento, umidità, irraggiamento, eccetera). Gli eventuali superamenti dei limiti previsti dalla legge, infatti, sono strettamente collegati alle condizioni meteorologiche.

Venerdì 10 gennaio, al Comune di Silvi, si svolgerà una riunione con i sindaci delle località interessate dai disagi, con la Regione, l'Arta e le Asl. Nel corso del tavolo verranno anche pianificate le attività di competenza dell'Agenzia per la tutela ambientale, che potrebbe installare centraline mobili nei punti cruciali per monitorare la qualità dell'aria. (ANSA).