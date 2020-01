Sci fondo, due gare a Capracotta

(ANSA) - CAPRACOTTA (ISERNIA), 7 GEN - Prime gare di sci di fondo nello scorso fine settimana a Prato Gentile sull'anello di Monte, con circa dieci centimetri di neve battuta, grazie all'organizzazione a cura dello Sci Club Capracotta. Sabato si sono svoltge una gara di Gimkana XCX in TL, con prova di qualifica e prova finale a batterie, per gli U12, 16, 18, 20, Seniores, ed una gara di Gimkana TL per gli U8, 10. Il percorso di gara di 1,4 Km è stato allestito con riporti di neve dai volontari: gara portata a termine grazie ai cronometristi, giuria, servizio sanitario, atleti, tecnici, società sportive, gestore pista di sci di fondo. Domenica si è svolta una seconda manifestazione a cura dello Sci Club Alfedena. Gare mass start in TL su un anello di Km 2,5 da ripetersi quattro volte per le categorie U18, 20, Seniores maschili, tre volte per gli U16 maschili, due volte per gli U18, 20, Seniores femminili e U14 m.

e f., una volta per gli U12 maschili e femminili. Gli U8 e U10 si sono cimentati su un giro ridotto di Km 1,4.