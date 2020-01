A fuoco fabbrica nel pescarese

(ANSA) - VILLANOVA DI CEPAGATTI (PESCARA), 5 GEN - Un grosso incendio si è sviluppato all'alba di oggi poco dopo le 6 a Villanova di Cepagatti (Pescara) dove ad andare a fuoco in via Pignatelli è stata una fabbrica che si occupa della lavorazione di materiale plastico ed edile. Le fiamme e il fumo visibili a grande distanza hanno costretto ad un grande lavoro i vigili del fuoco. Sul luogo del rogo hanno operato per diverse ore, e sono ancora sul posto per lo spegnimento di alcuni focolai e per la bonifica dell'area interessata dalle fiamme, diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara e dei Distaccamenti di Alanno (Pescara) e Pescara Aeroporto. Non ci sono stati fortunatamente feriti. L'intervento immediato ha evitato che le fiamme si estendessero ulteriormente. Si lavora per capire le cause dell'incendio.