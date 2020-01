Incidenti lavoro: Buschini, ennesima tragedia inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "A nome mio e di tutto il consiglio regionale del Lazio esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane operaio di Pignataro Interamna (Frosinone) morto sul lavoro in provincia di Chieti". Lo dichiara il presidente del consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, dopo il drammatico incidente sul lavoro verificatosi oggi in Abruzzo, in cui è morto Cristian Terilli, originario della provincia di Frosinone. "L'ennesima inaccettabile tragedia - aggiunge Buschini - e auspico sia fatta presto piena luce su quanto accaduto". (ANSA).