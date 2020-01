Incidente mortale Sevel: Pd, profondo dolore, ormai è strage

(ANSA) - PESCARA, 3 GEN - "Esprimiamo profondo dolore per la tragedia che questa mattina ha spezzato la vita di un giovane lavoratore nello stabilimento Sevel in Val di Sangro. Assistiamo ormai a una vera e propria strage quotidiana sui luoghi di lavoro", inizia così la dichiarazione di Daniele Marinelli, per conto del PD Abruzzo, sull'incidente mortale alla Sevel di Atessa. Marinelli prosegue: "Bisogna unirsi in uno sforzo straordinario per favorire una maggiore sicurezza per le lavoratrici e per i lavoratori, perché si interrompa questa tragedia senza fine. È inaccettabile che si continui a morire di lavoro ed è necessario impegnarsi da subito perché questa consapevolezza diventi priorità assoluta per le istituzioni di questo Paese. Rabbia e tristezza in questo caso sono acuite, se possibile, dalla giovanissima età della vittima. Alla famiglia vanno tutta la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio".(ANSA).