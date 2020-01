Incidente mortale Sevel: Atessa sospende spettacolo 'Nduccio

(ANSA) - Atessa (Chieti), 3 GEN - "La nostra comunità non poteva iniziare il nuovo anno con una notizia peggiore di quella della tragica morte del giovane Cristian Terilli, rimasto schiacciato mentre svolgeva un lavoro di manutenzione alla Sevel. La sicurezza sul lavoro resta un problema aperto anche nelle fabbriche più all'avanguardia. La città di Atessa si stringe intorno ai suoi cari e l'Amministrazione comunale, in segno di lutto, ha rinviato lo spettacolo di 'Nduccio su Gabriele D'Annunzio, previsto per questa sera". Lo fa sapere il sindaco Atessa, Giulio Borrelli.(ANSA).