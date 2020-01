Tuffo di Capodanno per 23 a Vasto Marina

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 1 GEN - Complice la giornata di sole e le temperatura sopra i dieci gradi si è registrata una partecipazione più numerosa, rispetto agli anni passati, all'ottava edizione del 'Bagno di Capodanno' a Vasto Marina per accogliere il nuovo anno. A dare lo speciale benvenuto al 2020sono stati, poco dopo mezzogiorno, 20 uomini e 3 donne nel tratto di spiaggia antistante il Lido Miramare e organizzato da Gigi Sport, al secolo Generoso Leonzio. Il bagno in mare beneaugurante è giunto a conclusione dell'ottava edizione della Eco Passeggiata-Ecocross del Mare che ha attraversato la pista ciclabile di Vasto e San Salvo, organizzata dalle associazioni Podistica Vasto, Atletica Vasto, Podistica San Salvo, Rari Nantes in Gurgite Vasto, Runners Casalbordino, Uisp Sport per Tutti e Lido Miramare. Più di cinquanta i partecipanti alla corsa-passeggiata nell'ambiente dunale e poi in 23 a saggiare la temperatura dell'acqua con brindisi finale in riva al mare e immancabile attestato di partecipazione.