Prescrizione,a Chieti avvocati 'a lutto'

(ANSA) - CHIETI, 31 DIC - Un manifesto in cui si esprime dolore per 'Morte della prescrizione' e fascette a lutto da indossare nelle udienze del gennaio prossimo. Così la Camera Penale di Chieti, per protesta contro la riforma della prescrizione in vigore da domani, ha manifestato davanti al palazzo di giustizia. Su un tavolino una toga e manifesti 'funebri' con i quali ci 'si unisce alla sofferenza della Giustizia'. Una ventina di avvocati, in testa il presidente della Camera Penale di Chieti Italo Colaneri e il presidente dell'Ordine di Chieti Goffredo Tatozzi. "La prescrizione fino a oggi purtroppo è stata vista dal populismo e dalla politica più becera come un valore.

L'unione delle camere penali, invece, ha sempre sostenuto che è una medicina contro la stortura, il malcostume dell'irragionevole durata dei processi - ha detto Colaneri - Benché l'articolo 111 della Costituzione sia stato modificato nel senso di sancire la ragionevole durata del processo ad oggi i tempi dei processi non si sono affatto abbreviati".