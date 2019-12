Calcio a 5,Acqua&Sapone chiude col botto

(ANSA) - PESCARA, 28 DIC - Finale di 2019 col botto per i Campioni d'Italia di calcio a cinque dell'Acqua&Sapone Unigross Pescara che chiudono l'anno battendo il Kaos Mantova, e restando a un solo punto di ritardo dalla capolista Pesaro al termine del girone di andata. Grazie alla vittoria sui virgiliani, i ragazzi di Bellarte si godono l'11/o successo in 15 giornate, con il tabu di Natale cancellato: spumante e panettone stavolta non sono stati indigesti per i ragazzi del presidente Barbarossa, vittoriosi per 3-1. In gol per gli abruzzesi Nicolodi dopo 28", poi Jonas e Murilo in finale di gara sofferto. Per i lombardi in rete Leleco. Ora sosta. A gennaio si ricomincia dall'Arzignano, sabato 4 al Palarigopiano (ore 18:30), poi anticipo in diretta su Raisport giovedì 9 a Padova contro il Petrarca, infrasettimanale martedì 14 in casa contro Cybertel Aniene e venerdì 17 a Latina, prima della sosta internazionale (si gioca l'Elite Round di qualificazione al Mondiale 2020). Si riprende l'8 febbraio in casa contro il Sandro Abate Avellino.