Barriere A14, avviati cantieri Marche

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - A seguito del dissequestro delle barriere "bordo ponte" su tre viadotti dell'autostrada A14, la Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia ha avviato ieri le prime cantierizzazioni per i lavori di sostituzione delle barriere stesse. Lavori in corso sul viadotto San Biagio, dove si circola nuovamente a due corsie, seppure a larghezza ridotta, e sul viadotto Petronilla. Durante la prima fase dei lavori, della durata di circa due settimane, verranno effettuate le indagini sui materiali per la redazione dei progetti esecutivi di sostituzione. I progetti saranno poi tempestivamente inviati al Mit per l'approvazione. Dopo le segnalazioni dei disagi da parte di automobilisti e enti locali delle Marche, Autostrade per l'Italia eseguirà "il più velocemente possibile tutte le fasi progettuali e di lavorazione". La società inoltre ha chiesto al Mit e Trasporti e alle istituzioni locali marchigiane "l'apertura urgente di un tavolo tecnico per ridurre l'impatto dei cantieri sulla viabilità".