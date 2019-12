Albero Natale prende fuoco in casa

(ANSA) - MONTESILVANO (PESCARA), 24 DIC - L'albero di Natale, forse a causa di un corto circuito, prende fuoco e rischia di mandare in fiamme l'appartamento, ma l'intervento dei Vigili del Fuoco scongiura il peggio. E' quanto accaduto in mattinata a Montesilvano, in via Costa, in un'abitazione al piano terra di una palazzina. Sono stati i proprietari di casa a lanciare l'allarme al 115: sul posto sono intervenute due squadra dei Vigili del Fuoco, una dal Comando provinciale di Pescara e una dal Distaccamento di Montesilvano, che nel giro di un'ora hanno messo in sicurezza i locali. Alcune pareti dell'abitazione si sono annerite a causa delle fiamme e del fumo, ma la struttura non ha riportato danni.