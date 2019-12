Foto Linke per raccontare Città S.Angelo

(ANSA) - CITTA' SANT'ANGELO (PESCARA), 23 DIC - Uno straordinario racconto per immagini di uno dei borghi più belli d'Italia con una firma prestigiosa, quella di Armin Linke: il fotografo ha raccolto in un libro gli scatti realizzati tra luglio e settembre del 2018 a Città Sant'Angelo, posto tra i dieci luoghi ideali dove vivere secondo la rivista americana Forbes. Il volume, pubblicato da Villa Serena edizioni, è stato presentato oggi. Linke si è dedicato alla fotografia da autodidatta, collaborando con gruppi teatrali e attori, musicisti, artisti, designer e stilisti e varie riviste internazionali. Come spiega il direttore artistico di Miart, Alessandro Rabottini, nel volume Linke coglie "i segni della vita e della quotidianità, nel senso che non ne magnifica l'immagine nella sua interezza, ma si concentra piuttosto su un dettaglio, su uno scorcio prosaico, su quegli oggetti e su quelle situazioni con cui gli abitanti del luogo convivono giornalmente, ma che è raro trovino uno spazio di rappresentazione".