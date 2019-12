Roccaraso,nuovo look per il palaghiaccio

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 21 DIC - Un restyling generale dei locali di accesso, nuovi servizi igienici, una corposa riduzione delle barriere architettoniche e una sala pattini più confortevole e attrezzata. Nuovo look per il palaghiaccio "Giuseppe Bolino" di Roccaraso che si presenta ai turisti profondamente rinnovato e più funzionale grazie al completamento di un pacchetto di lavori realizzati grazie a un finanziamento regionale. Domani, domenica 22 dicembre, alle 16.30, inaugurazione alla presenza del presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri, del capogruppo Pd ed ex assessore regionale al Bilancio Silvio Paolucci e del sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato. "E' un ulteriore passo che facciamo nel progetto di riqualificare l'offerta turistica - ha detto Di Donato - In attesa che decolli la stagione sciistica abbiamo comunque definito un programma di eventi che accompagnerà fino ad aprile le migliaia di turisti in arrivo".