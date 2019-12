Incidente, tre feriti a Pescara Colli

(ANSA) - PESCARA, 21 DIC - Tre persone sono rimaste ferite a Pescara in un incidente avvenuto in mattinata nei pressi del cimitero in via Colle di Mezzo. Sono due le vetture coinvolte.

Sul posto i sanitari del 118 con alcune ambulanze e i Vigili del fuoco, oltre agli uomini delle forze dell'ordine. Qualche disagio al traffico.