Sicurezza, una App per gli aquilani

(ANSA) - L'AQUILA, 20 DIC - Una App realizzata nell'ambito del progetto generale di Comunicazione integrata di protezione civile, Por FSe Abruzzo 2014-2020, con lo slogan "La tua sicurezza a portata di mano": è 'Comunicare per Proteggere', applicazione del Comune dell'Aquila che sarà presentata domani, sabato 21 dicembre alle 10, a Palazzo dell'Emiciclo. Il progetto realizzato dall'assessorato all'Ambiente e Protezione Civile del Comune è il mezzo di comunicazione diretto tra ente e cittadino.

"Una rivoluzione nel modo di pensare la comunicazione nell'emergenza - spiega l'assessore Fabrizio Taranta - Una comunicazione immediata con i cittadini per mantenere costantemente alta l'attenzione sui temi di protezione civile.

Invitiamo la popolazione a partecipare perché è importante conoscere questo nuovo strumento che raccoglie tutte le indicazioni per la sicurezza nel Comune dell'Aquila". Il convegno, moderato dal giornalista Angelo De Nicola, sarà diviso in due parti: la comunicazione in emergenza e la spiegazione dell'App.