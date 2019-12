Barriere A14:Autostrade,stop mezzi pesanti in tratto Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 20 DIC - "Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate compresi gli autobus". Lo fa sapere Autostrade per l'Italia in un comunicato stampa.

"Il divieto - si legge - si è reso necessario a seguito del provvedimento di limitazione alla circolazione disposto dall'Autorità Giudiziaria in corrispondenza del viadotto Cerrano posto tra le progressive chilometriche 355+588 e 356+423 della A14". "Per le categorie di veicoli sopra menzionate - conclude la nota - il precorso alternativo prevede, provenendo da Ancona, di uscire a Pineto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Pescara Nord. Percorso inverso provenendo da Bari".

